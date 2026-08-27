В Волгограде к выборам в ГД РФ напечатают свыше 3,5 млн бюллетеней

Печатный станок запустила волгоградская типография, которая в общей сложности по спецзаказу должна напечатать к выборам в Госдуму РФ 3 528 200 бюллетеней – по два на каждого избирателя в Волгоградской области, сообщили в избирательной комиссии региона.

Выборы депутатов Госдумы РФ, напомним, пройдут с 18 по 20 сентября текущего года. На участке избиратель получит два бюллетеня светло-синего цвета и зеленого: для голосования за кандидатов по федеральному избирательному округу и одномандатным округам соответственно. В Волгоградской области одномандатных округов три – Волгоградский № 85, Михайловский № 86 и Волжский № 87.

Если избиратель будет голосовать за пределами своего одномандатного округа с помощью механизма «Мобильный избиратель», то получит только один бюллетень с кандидатами по федеральному округу.

Все бюллетени имеют несколько степеней защиты от подделки.



