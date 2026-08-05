В Волгоградской области за вакантное место депутата областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18 будут бороться четыре кандидата. Окружная избирательная комиссия, как сообщили в ИКВО, сегодня, 5 августа, завершила прием документов от кандидатов на регистрацию.

Так, только четыре кандидата из пяти, заявивших свою кандидатуру на выборы, представили необходимый пакет документов на регистрацию. Все они получили официальный статус кандидата в депутаты Волгоградской облдумы. Это Алексей Волоцков от «Единой России», Алексей Кононенко от ЛДПР, Виталий Кравцов от «Справедливой России» и Вячеслав Шаповалов от КПРФ.

Самовыдвиженец Немировский В.Ю. должен был до 18:00 мск 5 августа представить документы для регистрации, включая подписные листы с подписями избирателей, но не сделал этого.

Напомним, что место депутата областной думы стало вакантным после скандального ухода Станислава Короткова, которого уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

