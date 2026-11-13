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Общество

ВСУ атакуют Волгоград дронами: всё, что известно о массированном налёте 13 ноября

Общество 13.11.2026 06:23
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13.11.2026 06:23


Затяжная атака


Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской области с 19:48. Всю ночь ВСУ массированно пытались атаковать Волгоград, в настоящее время налёт продолжается. Мониторинговые каналы сообщают о фиксациях и сбитии вражеских дронов. 

Фиксации были в Волгограде, Волжском, Серафимовичском, Клетском, Нехаевском, Суровикинском, Фроловском, Кумылженском, Чернышковском, Михайловском, Калачёвском, Урюпинском, Новоаннинском, Иловлинском, Алексеевском, Котовском, Ольховском, Руднянском, Киквидзенском, Котельниковском, Городищенском, Светлоярском, Октябрьском районах.

Заявление Бочарова и пожар на предприятии

В 00:58 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал, что силы ПВО отражают террористическую атаку.

- В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории, - отметил глава региона.

Повреждений жилых объектов не отмечается, пострадавших нет. На месте пожара работают оперативные службы, ликвидация пожара на предприятии продолжается.

Судя по всему, целью ВСУ был завод нефтепереработки на юге Волгограда. Именно здесь было большое количество фиксаций беспилотников. Жители Красноармейского района сообщали о вспышках и громких звуках.

Работа аэропорта и задержанные рейсы

Воздушное пространство над Волгоградом закрыто с 20:22. Соответственно, задерживаются рейсы как на прилёт, так и на вылет. Четыре рейса в Москву и два в Санкт-Петербург ожидают момента отправки, но пока авиагавань не возобновляет работу на фоне сохраняющихся фиксаций. Три рейса из Москвы ожидаются с опозданием.

Напомним, что на территории Волгоградской области продолжается запрет на фото- и видеосъёмку БПЛА, а также последствий их возможного применения.

Утром 13 ноября заявлений губернатора и властей Волгограда по текущей ситуации не поступало.


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