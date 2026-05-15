Заместитель председателя Волгоградской областной думы Зина Мержоева подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму РФ.

Напомним, что Мержоева в марте заняла пост вице-спикера после смещения с этой должности депутата Руслана Шарифова. Теперь новый вице-спикер нацелилась на участие в выборах Госдумы от Волгоградской области по партийному списку.

Процедура партийного голосования будет проходить с 25 по 31 мая. Выборы в Госдуму намечены в сентябре текущего года.

Фото Волгоградской облдумы

