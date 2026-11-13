В Волгограде за квартал банки изъяли 14 фальшивых купюр





В Волгоградской области за третий квартал 2026 года вдвое уменьшилось число поддельных банкнот. Пресс-служба Отделения Южного главного управления Банка России по региону информирует, что эксперты изъяли из оборота 14 поддельных купюр.



Основная причина - сокращение числа фальшивок крупных номиналов. Например, количество поддельных пятитысячных купюр снизилось за год с 15 до четырёх. Также уменьшилось количество фальшивых тысячерублевок на треть - вместо 12 было обнаружено 8.



Статистика по мелким и средним номиналам изменилась незначительно. Была найдена одна поддельная сторублевая банкнота, что соответствует уровню прошлого года. В этом же периоде эксперты впервые зафиксировали одну фальшивую банкноту номиналом 2000 рублей, хотя годом ранее таких случаев не было.

Примечательно, что в регионе не обнаружено поддельной иностранной валюты.