Движение электричек изменили в Волгограде из-за атаки ВСУ

Всю ночь Волгоград отражал массированный налёт вражеских беспилотников. Особенно беспокойно было в Красноармейском районе Волгограда - жители сообщали о вспышках и громких звуках.
По информации пресс-службы Приволжской железной дороги, на станции Татьянка в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть. В связи с этим три пригородных электропоезда проследуют по сокращённому маршруту.
Пассажиров просят обратить внимание, что поезд №6306 сообщением Южная-Тракторная проследует по маршруту Шпалопропитка-Тракторная. Время отправления со станции Шпалопропитка в 6:43,
Поезд №6301 сообщением Тракторная-Южная проследует до станции Шпалопропитка.
Поезд №6310, который курсирует между станциями Южная и Тракторная, проследует по маршруту Шпалопропитка-Тракторная. Время отправления - 8:35.