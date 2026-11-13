1198 беспилотников сбито 13 ноября в РФ: Волгоград в числе атакованных

Минобороны сообщает, что в ночь на 15 ноября ВСУ запустили по регионам РФ 1198 беспилотников самолётного типа. Известно, что Волгоградская область в числе субъектов, где отражали массированный налёт дронов.
Также уничтожены БПЛА в Московском регионе, Республике Крым, над акваторией Черного моря, а также в Астраханской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Саратовской, Тверской и Тульской областях.
Отметим, в Волгограде пожар вспыхнул на промышленном предприятии в южной части города. Губернатор сообщил о четырёх погибших в результате террористической атаки.