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Общество

1198 беспилотников сбито 13 ноября в РФ: Волгоград в числе атакованных

Общество 13.11.2026 09:16
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13.11.2026 09:16


Минобороны сообщает, что в ночь на 15 ноября ВСУ запустили по регионам РФ 1198 беспилотников самолётного типа. Известно, что Волгоградская область в числе субъектов, где отражали массированный налёт дронов. 

Также уничтожены БПЛА в Московском регионе, Республике Крым, над акваторией Черного моря, а также в Астраханской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Саратовской, Тверской и Тульской областях.

Отметим, в Волгограде пожар вспыхнул на промышленном предприятии в южной части города. Губернатор сообщил о четырёх погибших в результате террористической атаки.

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