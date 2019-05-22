Музей-заповедник «Сталинградская битва» присоединится к масштабной акции «Ночь музеев»





Главная тема акции «Ночь музеев» этого года – «Элементы». Она была выбрана в честь 150-летнего юбилея создания Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. Но организаторы акции предлагают расширенное толкование этого понятия, включив в него все, что нас окружает: предметы, события, факты.

Поэтому квест «Элементы Победы» станет главным событием в музее-панораме «Сталинградская битва» 18 мая, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея. Участников ждут интересные вопросы и задания по музейной экспозиции, а отдельные его элементы необходимо собрать в одно целое.

Кроме того, в Триумфальном зале музея юные артисты детского музыкального театра «Сады Си-Ми-Ре-Ми-До» из музыкальной школы № 5 под руководством художественного руководителя, кандидата искусствоведения Елены Пермяковой покажут спектакль «Земля детей». По окончании там же при участии воспитанников детской школы искусств № 3 и Детского городского парка Волгограда пройдет акция «Музыкальный урок мужества», посвящённая герою Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, лётчику-испытателю Константину Тимченко.





Посетителе й Мемориально-исторического музея ждет экскурсия по выставке «Война на конвертах» и интерактивное мероприятие, знакомящее с работой полевой почты, а также мастер-класс по изготовлению тематической открытки и фотосессия в стиле ретро.





В музее «Память», посмотрев инсталляцию «Кукольный театр на фронте», можно будет узнать о деятельности фронтовых агитбригад во время Великой Отечественной войны.

Здесь же состоится театральная постановка «Охрану штаба разоружить» - реконструкция эпизода разоружения бойцами 38-й мотострелковой бригады охраны штаба 6-й армии Паулюса утром 31 января 1943 года.





В этом году «Ночь музеев» придет еще на одну площадку музея-заповедника – Мемориальный парк у подножия комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. В 18.00 состоится открытие фотовыставки «Советский мемориал: модели и музы создателя». Также будет представлена копия скульптуры "Перекуем меча на орала", оригинал которой установлен у здания ООН в Нью-Йорке.

Все желающие смогут принять участие в викторине «Знаешь ли ты творчество русского Микеланджело», творческом конкурсе «Маленький скульптор» и получить мастер-класс от художника Фёдора Новикова.

Эти и многие другие увлекательные мероприятия ждут посетителей музея-заповедника. На каждой из площадок среди победителей викторин будет проведён розыгрыш на участие в ночной экскурсии «Склоняя головы» по мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане! Экскурсия пройдет в этот же майский вечер в 22.00.





Справка

Акция «Ночь музеев»:

Музей-панорама «Сталинградская битва» — с 18-00 до 22-00.

Мемориально-исторический музей и музей «Память» — с 18-00 до 21-00.

Мамаев курган — с 18.00 до 21.30.

Вход в музеи в это время свободный.



