«Смягчить барьеры»: глава Волгограда выступил на заседании Совета при президенте РФ

Культура 31.01.2020 08:54
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31.01.2020 08:54
Глава Волгограда Виталий Лихачев принял участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления. Совещание прошло под руководством президента РФ Владимира Путина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города, на заседании Виталий Лихачев предложил проработать вопрос внесения изменений в существующее законодательство для смягчения административных барьеров при проведении ремонта и реставрации объектов культурного наследия. «В качестве примера Виталий Лихачев привел центр Волгограда – это сегодня один из самых ярких образчиков сталинского ампира. И именно поэтому эти дома требуют особого внимания. Но, в то же время особый статус этой части города не позволяет муниципалитету синхронизировать работу по развитию городской среды с ремонтом и реставрацией объектов культурного наследия. Смягчение административных барьеров именно в ремонте и реставрации объектов культурного наследия позволит городу развиваться более гармонично», - говорится в пресс-релизе мэрии.
Фото kremlin.ru
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