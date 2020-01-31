Культура

«Смягчить барьеры»: глава Волгограда выступил на заседании Совета при президенте РФ

Культура 31.01.2020 08:54
1
31.01.2020 08:54


Глава Волгограда Виталий Лихачев принял участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления. Совещание прошло под руководством президента РФ Владимира Путина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города, на заседании  Виталий Лихачев  предложил проработать вопрос внесения изменений в существующее законодательство для смягчения административных барьеров при проведении ремонта и реставрации объектов культурного наследия. «В качестве примера Виталий Лихачев привел центр Волгограда – это сегодня один из самых ярких образчиков сталинского ампира. И именно поэтому эти дома требуют особого внимания. Но, в то же время особый статус этой части города не позволяет муниципалитету синхронизировать работу по развитию городской среды с ремонтом и реставрацией объектов культурного наследия. Смягчение административных барьеров именно в ремонте и реставрации объектов культурного наследия позволит городу развиваться более гармонично», - говорится в пресс-релизе мэрии.
Фото kremlin.ru

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Культура
30.01.2020 15:06
Культура 30.01.2020 15:06
Комментарии 7

0
Далее
Культура
24.01.2020 10:44
Культура 24.01.2020 10:44
Комментарии 3

0
Далее
Культура
22.01.2020 09:02
Культура 22.01.2020 09:02
Комментарии

0
Далее
Культура
10.01.2020 10:27
Культура 10.01.2020 10:27
Комментарии 10

0
Далее
Культура
08.01.2020 21:07
Культура 08.01.2020 21:07
Комментарии 1

0
Далее
Культура
07.01.2020 21:18
Культура 07.01.2020 21:18
Комментарии 3

0
Далее
Культура
07.01.2020 09:06
Культура 07.01.2020 09:06
Комментарии 1

0
Далее
Культура
06.01.2020 14:31
Культура 06.01.2020 14:31
Комментарии 4

0
Далее
Культура
05.01.2020 12:49
Культура 05.01.2020 12:49
Комментарии 10

0
Далее
Культура
02.01.2020 11:04
Культура 02.01.2020 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Культура
29.12.2019 13:25
Культура 29.12.2019 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Культура
28.12.2019 10:27
Культура 28.12.2019 10:27
Комментарии 8

0
Далее
Культура
27.12.2019 15:12
Культура 27.12.2019 15:12
Комментарии 3

0
Далее
Культура
25.12.2019 17:11
Культура 25.12.2019 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Культура
25.12.2019 16:11
Культура 25.12.2019 16:11
Комментарии 6

0
Далее

Лента новостей

09:27
В Волгограде на Второй Продольной в массовом ДТП пострадали трое человек
08:54
«Смягчить барьеры»: глава Волгограда выступил на заседании Совета при президенте РФСмотреть фотографии
08:39
«Люди – вы сволочи?»: в Ерзовке Волгоградской области травят крысиным ядом чипированных собак (ВИДЕОШОК)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:38
До суда дошло громкое дело о кражах багажа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде искалеченный рабочий после падения с 5-го этажа отсудил у строителей 1 млн рублейСмотреть фотографии
17:38
Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей для студентовСмотреть фотографии
17:14
Аннулировать: Волгоградское УФАС признало нарушения в скандальной закупке авто для чиновников обладминистрации Смотреть фотографии
15:06
Мандала для Волгограда: буддийские монахи поделились положительной энергиейСмотреть фотографии
14:25
Акселерация бизнеса: открытый в рамках нацпроекта Центр прототипирования в Волгограде набирает оборотыСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде руководство коммерческой «скорой помощи» подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
13:18
Скандальный развод: инвестор сорвал проект открытия ЗАГСа на Центральной набережной Волгограда Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде "убитый" троллейбус могут возродитьСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде продают за долги 1136 пар бракованной обувиСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области озеро «Два брата» наполнят жизньюСмотреть фотографии
09:29
Кошмары песчаного карьера: в Волгограде мусорщики-нелегалы устроили экологическое бедствиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Кто такой страховой представитель?Смотреть фотографии
08:45
Уже почти 130 миллионов: «Волгоград Арена» обходится все дорожеСмотреть фотографии
07:34
Директора известной в Волгограде фирмы подозревают в крупной неуплате налоговСмотреть фотографии
22:21
На улице в Волгограде зарезали 16-летнего студентаСмотреть фотографии
20:23
«Это зомбиапокалипсис»: волгоградцы знают, как спастись от китайской смертельной инфекции Смотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Волгоградской области перевернулся автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области больше всего подорожали колбаса и "второй хлеб"Смотреть фотографии
17:07
Эпидемии и уроков нет: в Волгоградской области увеличилось количество закрытых на карантин школьных классовСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области прокуратура заставила энергетиков «поберечь нервы» селянСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде открыли отделение Международного коммерческого арбитражного судаСмотреть фотографии
16:07
Порадовал и уже тает: волгоградцы ловят мгновения короткой метелиСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области закрыли аварийный спортзалСмотреть фотографии
16:01
Раненого во время тренировки по стрельбе школьника прооперировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Роспотребнадзор нашел под Волгоградом школу с разбитыми стеклами и без раздевалокСмотреть фотографии
14:20
Под Волгоградом мужчина похитил ящик с пожертвованиями тяжелобольным детямСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 