Культура 30.01.2020 15:06
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30.01.2020 15:06
Буддийскую мандалу Нацу Дордже в уникальной технике сегодня на глазах изумленной волгоградской публики начали создавать буддийские монахи из индийского монастыря Дрепунг Гоман. Действо происходило в выставочном зал музея Машкова на улице Чуйкова. Как сообщает ИА «Высота 102», на 2 февраля запланировано разрушение мандалы и раздача священного песка. Мандала — это санскритское слово, в переводе с тибетского означает центр круга с внешними стенами и окружающей средой, то есть дворец, в котором обитает Будда, божество или бодхисатва.
В музее имени Машкова ИА «Высота 102» рассказали, что создание буддийской мандалы и проведение различных ритуалов, представляет собой интерес не только в качестве буддистской практики, но и как социальный, исторический, психологический и культурологический феномен, интерес к которому позволяет расширить рамки самосознания, восприятия жизни и реальности. Внимание к этому событию также является данью уважения к традициям разных народов и религий, без которых немыслим мир с его многообразием.
Сотрудники музея уверяют, что в дни возведения и разрушения песочной мандалы и ритуалов, направленных на создание положительной энергии, у посетителей будет уникальная возможность собственными глазами увидеть таинства, характерные для древней буддийской практики.
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