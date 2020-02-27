Слава Полунин: «Делай только то, от чего внутри дзинькает!»





В этом году «лучшему клоуну мира», актеру, автору всемирно известного «Снежного шоу» Славе Полунину исполняется 70 лет. И вот уже более полувека он вдохновляет людей во всём мире. О своих правилах счастья Слава Полунин рассказал читателям ИА «Высота 102».

«Меня недавно попросили рассказать, как быть счастливым. И я вдруг понял, что я всю жизнь был таким, — говорит Полунин, — Правда, никогда об этом не задумывался. Думаете, у меня не было трагедий? Все было. Но вопреки, в обход, ползком, под колючую проволоку... все равно — счастливый. Другой вопрос, что к этому состоянию надо еще прийти. В общем, мне пришлось сосредоточиться и попытаться понять, почему я счастливый такой всю жизнь».

Как же всё время быть в этом удивительном состоянии, когда хочется летать?

1.«Общайся только со счастливыми людьми»

«Я общаюсь только и исключительно со счастливыми, позитивными людьми. Я их нутром чувствую! — утверждает Полунин. А еще он заявляет, что в его семье, которая является частью его театральной труппы, категорически запрещено обсуждать негативную информацию, указывать на промахи, неудачи друг друга и смотреть телевизионные новости».

2.«Делай только то, от чего внутри дзинькает»

«Если ты вдруг почувствовал себя несчастным — посмотрись в зеркало и спроси себя: „Почему я несчастен?“ Может быть, не за один день и даже не за одну неделю, но однажды ты поймешь причину своего несчастья», — говорит Полунин.

По словам Славы, периоды «несчастья» в его жизни бывали, и именно задавая самому себе вопросы, он находил из них выход. Пример такого сложного периода – работа в лучшем в мире цирке «Цирке дю Солей». Первые полгода, пока шли репетиции, он радовался, как ребенок. А когда начались гастроли, у него случилась тяжелая депрессия. Тогда он понял — причина несчастливого состояния в том, что в его жизни закончилось творчество, и начался рутинный процесс.

«Я понял, что не двигаюсь вперед, что каждый выход на сцену превратился просто в обязаловку, в отработку, как на заводе. Тогда я вымолил у руководства цирка решение отпустить меня на вольные хлеба. Как только это случилось — я вновь почувствовал себя счастливым».

3.«Опускай ноги в воду и перезагружайся»

«Каждый человек должен раз в несколько лет садиться на берег реки, опускать ноги в воду, и подумать о том, что за последние годы он сделал правильно, а что нет. Таким образом ты как бы обновляешься, перезагружаешься. Это очень полезно, — считает Полунин. Именно это жизненное кредо, по утверждению Славы, помогло ему добиться успеха. Больше всего в жизни он боится повторения пройденного. «Идти все время одной дорогой — это скучно. Нужно дать ногам и голове очиститься, и тогда твой жизненный путь превратится увлекательное путешествие».

4.«Превращай место своего обитания в произведение искусства»

«Чтобы развиваться творчески, порой достаточно того, чтобы изо дня в день превращать место своего обитания в произведение искусства. Это очень увлекательный, но вместе с тем — бесконечный процесс, — говорит Полунин. Я живу там, где в данный момент работаю. И это место становится на время моим домом. Часто это бывают просто гостиницы, но в некоторых местах я задерживаюсь на более длительное время. Вот, например, мой культурный центр под Парижем «Желтая мельница».В нашей мельнице у каждой комнаты есть свое имя и душа. А еще есть сады и луг, который каждые две недели меняет свои цвета. Наша мельница — живой организм. Мы дышим с ним в унисон. И это делает меня счастливым».

Этой весной Слава Полунин привезет своё всемирно известное «Снежное шоу» в Волгоград. С 25 по 29 марта снежная буря разразится в Новом Экспериментальном Театре.



