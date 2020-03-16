Культура

"сНежная буря" надвигается на Волгоград

Культура 16.03.2020 12:30
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16.03.2020 12:30


Легендарное "сНежное шоу" Славы Полунина, которое уже больше 25 лет странствует по миру, совсем скоро посетит Волгоград. Спектакль можно будет увидеть с 25 по 29 марта на сцене Нового экспериментального театра. Оно окутает зрителей снежной нежностью, даст возможность погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя снова ребенком. 

«сНежное шоу» Славы Полунина  покорило весь мир особым миром из света, удивительных декораций и спецэффектов и, конечно, потрясающей игрой клоунов на сцене. Свет словно охватывает паутиной всё пространство театрального зала, где происходит представление. И эта паутина реальна, она опускается со сцены на зрителей, и они тянут её, окутывая весь зал.
Зал накрывает и искусственный снег, который, то усиливается, то ослабевает, то сдувается ветром, то ложится шапками на зрителей и клоунов.  

Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

Клоуны в «сНежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут представления оказаться как бы внутри представления и стать его частью. 

Возрастное ограничение 6+

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