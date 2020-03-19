Культура

Концерт группы «Би-2» состоится в прямом эфире онлайн-кинотеатра Okko

Культура 19.03.2020 09:58 Новости компаний
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19.03.2020 09:58 Новости компаний


Группа «Би-2» сыграет 20 марта онлайн-концерт в поддержку своих поклонников на платформе онлайн-кинотеатра Okko (входит в экосистему Сбербанка). Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Сбербанка.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой музыканты были вынуждены перенести европейские концерты в Праге, Бамберге, Дюссельдорфе, Таллине и Риге и сибирские концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Посмотреть концерт бесплатно можно на странице b2.okko.tv.
Шоу начнется в 19:00 по московскому времени. Музыканты исполнят в формате онлайн-концерта песни, вошедшие в программу тура NewBest. Также в процессе трансляции группа «Би-2» проведет Q&A-сессию, ответив на вопросы слушателей в прямом эфире. Свой вопрос можно задать в группе онлайн-кинотеатра Okko VK. 
Шура и Лёва выберут самые интересные вопросы, и авторы получат в подарок подписки от Okko на три месяца или один год. Количество призов ограниченно.
Несмотря на непростые времена и сложную ситуацию с распространением коронавируса, участники группы призывают беречь себя и своих близких и соблюдать меры по предотвращению заболевания.
 
Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko —12,3 млн человек.
Фото с сайта  https://b2.okko.tv
 

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