Культура

Сбербанк и Okko покажут оперу «Евгений Онегин» и балет «Спящая красавица» Мариинского театра в рамках проекта «Искусство онлайн»

Культура 01.04.2020 18:30 Новости компаний
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01.04.2020 18:30 Новости компаний


Okko при поддержке Сбербанка продолжает показы классических постановок Мариинского театра в рамках проекта «Искусство онлайн». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, на этой неделе подписчики Okko смогут посмотреть бесплатно оперу «Евгений Онегин» и балет «Спящая красавица» Петра Чайковского под музыкальным руководством Валерия Гергиева.
Посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно можно на show.okko.tv, а также впервые на страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Каждое из произведений будет доступно в мультимедийном сервисе Okko 24 часа.
Трансляция оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» по одноименному роману в стихах А. С. Пушкина состоится 2 апреля в 19:00. Режиссер Алексей Степанюк в своей постановке бережно отнесся к партитуре Чайковского и литературной первооснове, учел важные детали быта русской усадьбы и принятого в те времена этикета. «Евгений Онегин» понравится как ценителям оперы, так и тем, кто только открывает для себя высокое искусство.
В постановке, записанной в 2015 году, заняты лучшие молодые силы Мариинского театра: Андрей Бондаренко (Евгений Онегин); Екатерина Гончарова (Татьяна); Евгений Ахмедов (Ленский); Екатерина Сергеева (Ольга); Эдуард Цанга (князь Гремин). Дирижер — художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
Пятого апреля в 19:00 в мультимедийном сервисе Okko будет представлен еще один классический шедевр — балет-феерия «Спящая красавица», рожденный гением двух великих мастеров — Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Постановка, ставшая венцом становления балетного искусства XIX века, собрала в идеальной конструкции все, что было создано многолетним трудом хореографа на петербургской сцене. Танцевальную гармонию спектакля определили сбалансированные пропорции пантомимы, жанровых зрелищных сцен и классических танцевальных форм, выстроенных в безупречной логике развития действия от ансамбля к сольному выходу балерины.
Главные партии в сказочном балете, записанном в 2015 году, исполнили: Алина Сомова (Принцесса Аврора); Владимир Шкляров (принц Дезире); Кристина Шапран (Фея Сирени); Софья Иванова-Скобликова (Фея Бриллиантов); Игорь Колб (Фея Карабос); Оксана Скорик (принцесса Флорина); Алексей Тимофеев (Голубая Птица). Дирижер — Валерий Гергиев.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка«За две недели с момента запуска проекта "Искусство онлайн" на платформе Okko нам удалось собрать более сотни тысяч поклонников театра и классической музыки по всей стране. Мы видим, как благодарна публика за то, что культурные площадки открыли свои архивы в онлайн, — и продолжаем сотрудничество с Мариинским театром, показывая его лучшие постановки».
Яна Бардинцева, генеральный директор Okko«Мы рады представить в Okko два классических спектакля из сокровищницы Мариинского театра, одного из главных культурных объектов России. Уверены, что глубина постановки и чувственные образы в опере "Евгений Онегин" и балете "Спящая красавица" вдохновят подписчиков нашего сервиса, а заядлые театралы высоко оценят уникальную возможность посмотреть легендарные спектакли в период самоизоляции».

Проект «Искусство онлайн» создан в сотрудничестве Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko. Это коллекция спектаклей, концертов, виртуальных экскурсий от ведущих российских театров и музеев. Контент доступен бесплатно при регистрации на Okko. В новой бесплатной медиатеке Сбербанк и Оkko собирают мультимедийный контент для самой разной аудитории: взрослых, детей, ценителей классики и рока, драмы и популярной музыки. Для тех, кто решил использовать период самоизоляции для самообразования, и тех, кто хочет прикоснуться к искусству в виртуальном формате. Коллекция будет регулярно пополняться. С момента запуска «Искусства онлайн» посмотрели постановки сотни тысяч пользователей.

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