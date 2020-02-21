Волгоградский НЭТ готовят к большому ремонту





Новый экспериментальный театр ожидает большие перемены. Как сообщает ИА «Высота 102», объявлен конкурс с ограниченным участием на разработку научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы здания ГБУК "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр". Целью предстоящих работ является сохранение исторического облика объекта культурного наследия Волгоградской области. В технической документации, размещенной на сайте госзаказов, содержатся требования к подготовке проекта, который должен быть готов через 8 месяцев после заключения контракта с учетом прохождения государственной историко-культурной экспертизы. В частности, должно быть проведено исследование грунтов, фундамента, кровли, строительных наружных конструкций, а также внутренних помещений и инженерных сетей. Проект также должен предусмотреть демонтаж пристройки второго этажа западного фасада здания, ремонт ограждения и въездных ворот, устройство внешнего освещения здания и архитектурной подсветки, модернизацию трансформаторной подстанции, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и капитальный ремонт бомбоубежища. Планируется провести перепланировку и внутренних помещений. На подготовку проекта выделено 8 миллионов рублей из областного бюджета.

Напомним, около года назад о необходимости проведения ремонта НЭТа заявлял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Справка. Объект культурного наследия регионального значения "Дом науки и искусств", построенный в 1912 году и существовавший до 1952 года, возведен в классическом стиле. После реконструкции сильно пострадавшего в ходе Сталинградской битвы здания объект в 1989 году передан под здание Нового экспериментального театра. Главный фасад существующего здания театра представлен колоннадой, увенчанной скульптурами, с сохранением колонн реконструированного здания "Дома науки и искусства", боковой фасад сохраняет исторический облик – отреставрированная гранитная лестница, декоративные скульптуры львов, пилястры, барельефы и прочие архитектурно-декоративные элементы здания.



