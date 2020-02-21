Волгоградский НЭТ готовят к большому ремонту

Культура 21.02.2020 08:50
0
21.02.2020 08:50
Новый экспериментальный театр ожидает большие перемены. Как сообщает ИА «Высота 102», объявлен конкурс с ограниченным участием на разработку научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы здания ГБУК "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр". Целью предстоящих работ является сохранение исторического облика объекта культурного наследия Волгоградской области. В технической документации, размещенной на сайте госзаказов, содержатся требования к подготовке проекта, который должен быть готов через 8 месяцев после заключения контракта с учетом прохождения государственной историко-культурной экспертизы. В частности, должно быть проведено исследование грунтов, фундамента, кровли, строительных наружных конструкций, а также внутренних помещений и инженерных сетей. Проект также должен предусмотреть демонтаж пристройки второго этажа западного фасада здания, ремонт ограждения и въездных ворот, устройство внешнего освещения здания и архитектурной подсветки, модернизацию трансформаторной подстанции, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и капитальный ремонт бомбоубежища. Планируется провести перепланировку и внутренних помещений. На подготовку проекта выделено 8 миллионов рублей из областного бюджета.
Напомним, около года назад о необходимости проведения ремонта НЭТа заявлял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Справка. Объект культурного наследия регионального значения "Дом науки и искусств", построенный в 1912 году и существовавший до 1952 года, возведен в классическом стиле. После реконструкции сильно пострадавшего в ходе Сталинградской битвы здания объект в 1989 году передан под здание Нового экспериментального театра. Главный фасад существующего здания театра представлен колоннадой, увенчанной скульптурами, с сохранением колонн реконструированного здания "Дома науки и искусства", боковой фасад сохраняет исторический облик – отреставрированная гранитная лестница, декоративные скульптуры львов, пилястры, барельефы и прочие архитектурно-декоративные элементы здания.
Реклама
В Волгоградской области распределили «культурные» субсидии01.02.2020 16:01
Культура 01.02.2020 16:01
«Смягчить барьеры»: глава Волгограда выступил на заседании Совета при президенте РФ31.01.2020 08:54
Культура 31.01.2020 08:54
Мандала для Волгограда: буддийские монахи поделились положительной энергией30.01.2020 15:06
Культура 30.01.2020 15:06
Волгоград накроет лавина «Снежного шоу» от знаменитого клоуна «Асисяй»24.01.2020 10:44
Культура 24.01.2020 10:44
Школам искусств в Волгоградской области закупят музыкальных инструментов на 44 млн рублей22.01.2020 09:02
Культура 22.01.2020 09:02
300 лет истории: Олег Савченко приобрел на аукционе уникальный экспонат для волгоградского музея «Старая Сарепта»10.01.2020 10:27
Культура 10.01.2020 10:27
Драмы, рождение и возрождение памятников Волгограда в 2019 году08.01.2020 21:07
Культура 08.01.2020 21:07
Пламенный привет: в Волгограде пиротехники дали огоньку07.01.2020 21:18
Культура 07.01.2020 21:18
Волгоградский поэт и прозаик Елизавета Иванникова получила награду за снежное сердце07.01.2020 09:06
Культура 07.01.2020 09:06
Волгоградскому музею имени Машкова пообещали добавить площадей06.01.2020 14:31
Культура 06.01.2020 14:31
Губернатор анонсировал капитальную реконструкцию ТЮЗа в Волгограде05.01.2020 12:49
Культура 05.01.2020 12:49
У главной елки Волгограда стартует ежедневный показ интерактивных спектаклей02.01.2020 11:04
Культура 02.01.2020 11:04
Старейшая гостиница в Волгограде обрела границы29.12.2019 13:25
Культура 29.12.2019 13:25
Известный волгоградский актер в шоке от театрального факультета местного вуза28.12.2019 10:27
Культура 28.12.2019 10:27
Волгоградский НЭТ в ожидании «Грозы» и родов Софьи Фамусовой27.12.2019 15:12
Культура 27.12.2019 15:12
Реклама