Культура

Умер Почетный гражданин Волгограда писатель Юрий Бондарев

Культура 29.03.2020 20:36
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29.03.2020 20:36


Сегодня стало известно о кончине Юрия Бондарева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, участник Сталинградской битвы, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, двух Государственных премий СССР, государственной премии РСФСР, Всероссийской премии «Сталинград», известный русский писатель и общественный деятель умер в Москве. Юрию Бондареву было 96 лет. 

По произведениям писателя сняты художественные фильмы «Последние залпы», «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Берег», «Выбор», киноэпопея «Освобождение». 
В октябре 1942 года Юрий Бондарев принимал участие в Сталинградской битве. В боях под Котельниково он был контужен, получил обморожение и легкое ранение в спину. После лечения служил командиром орудия в составе 23-й Киевско-Житомирской дивизии.
Звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» было присвоено Бондареву Юрию Васильевичу постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 8 сентября 2004 года  за заслуги в области сохранения исторической памяти героев Сталинградской битвы и большой личный вклад в формирование образа города-героя Волгограда, как центра воинской славы России.
 

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