Умер Почетный гражданин Волгограда писатель Юрий Бондарев





Сегодня стало известно о кончине Юрия Бондарева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС , участник Сталинградской битвы, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, двух Государственных премий СССР, государственной премии РСФСР, Всероссийской премии «Сталинград», известный русский писатель и общественный деятель умер в Москве. Юрию Бондареву было 96 лет.



По произведениям писателя сняты художественные фильмы «Последние залпы», «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Берег», «Выбор», киноэпопея «Освобождение».

В октябре 1942 года Юрий Бондарев принимал участие в Сталинградской битве. В боях под Котельниково он был контужен, получил обморожение и легкое ранение в спину. После лечения служил командиром орудия в составе 23-й Киевско-Житомирской дивизии.



Звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» было присвоено Бондареву Юрию Васильевичу постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 8 сентября 2004 года за заслуги в области сохранения исторической памяти героев Сталинградской битвы и большой личный вклад в формирование образа города-героя Волгограда, как центра воинской славы России.