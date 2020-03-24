







Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова теперь имеет возможность экспонировать уникальные документы, приобретенные на аукционе меценатом Олегом Савченко. Сотрудники учреждения культуры уже с интересом начали знакомство с уникальным приобретением. Рукописные и фотографические материалы из архива художника Ильи Машкова, в том числе письма Петра Кончаловского, представляют большую ценность для искусствоведов. Первое из этих писем датировано январем 1908 года, последнее -1930 годом.





«Любой документ, связанный с личностью Ильи Ивановича Машкова очень важен для нас, поскольку некоторые страницы его большой жизни до сих пор остаются неосвещенными. Представленный архив касается очень интересного периода - это 20-е годы, когда художник формировался как мастер-модернист, когда шло зарождение дружбы молодых Машкова и Кончаловского », - говорит искусствовед Ольга Малкова. Специалисты надеются с помощью ранее неизвестных, а теперь доступных для изучения архивных документов установить, например, кто входил в ближний круг Ильи Машков, узнать больше о его приездах из Москвы на малую родину.





«Просто случайно увидел архивы на аукционе и сразу понял, что это бесценный лот для любого музея. Машков и Кончаловский - это два гранда, основатели знаменитого союза художников «Бубновый валет». Все «бубновые валетчики» - Ларионов, Гончаров, Машков, Летулов очень популярны за рубежом. Их картины продают по 5-10 миллионов евро. Поэтому этот архив мог также «уплыть» за рубеж и там пропасть. А учитывая, что имя Ильи Машкова связано с историей Царицына, Сталинграда, Волгограда, то я не смог оставаться равнодушным, и принял участие в аукционе», - Олег Савченко решил, что приобретенный им лот, должен быть передан для изучения и экспонирования в Волгоградский музей ИЗО.



