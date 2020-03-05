Волгоградский ЦУМ отдают под центр культуры и искусств





Здание волгоградского Центрального универмага окончательно перешло в собственность региона. Как сообщает ИА «Высота 102», о завершении всех юридических процедур сегодня заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он также огласил решение о создании на базе площадей ЦУМа современного выставочного комплекса, основой которого станут фонды музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова.

«Здесь имеет право находиться наше наследие, которым по-настоящему является музей Машкова. Для музея, который сейчас располагается в бывшем овощном магазине, это серьезное историческое решение. Вы знаете, что, к сожалению, в свое время не нашлось возможности для строительства отдельного здания для этого культурного объекта. И даже те изменения - я говорю о повышении объема выставочных площадей за счет реконструкции выставочного зала на улице Чуйкова, не раскрывают полную сущность, потенциал музея», - сказал Андрей Бочаров во время рабочего совещания на площадке ЦУМа.





Отмечается, что после размещения в ЦУМе, художественный музей впервые за 60 лет со дня основания получит возможность разместить более 11 тысяч произведений мировой культуры, большая часть из которых сейчас лежит в запасниках и никогда не выставлялась.

По данным областной администрации, на сегодняшний день уже есть предложения по концепции использования помещений, расположению различных зон и экспозиций. Предполагается, что здесь организуют «Мастерскую Ильи Машкова»; выставку, посвященную Сталинградской битве; представительство и виртуальный филиал Русского музея; детский центр музейной педагогики и творчества; салон «Волгоградский художник»; арт-кафе и креативное пространство для самовыражения; лекционную и дискуссионную зоны; концертный зал; музеи архитектуры и градостроительства, истории ЦУМА; открытые реставрационные мастерские; фотомастерскую и кинотеатр. Уже началась разработка технического задания. В этом году специалисты должны полностью определиться с проектом. В 2021-м году планируется приступить к строительно-монтажным работам, а в 2022-м их завершить.



