День памяти первого худрука волгоградского НЭТа отметят «Цареубийцами»





В день памяти Отара Джангишерашвили НЭТ покажет спектакль «Цареубийцы». Как сообщили ИА «Высота 102» в театре, 6 марта – особый день для коллектива Волгоградского государственного Нового экспериментального театра. Это день памяти основателя театра, народного артиста России Отара Джангишерашвили.

Спектакль получил признание не только среди волгоградских зрителей. В 2014 году он был отмечен на XII Международном театральном форуме «Золотой витязь» в Москве за масштаб и самобытность художественного замысла. Однажды, отвечая на вопрос журналиста, почему для постановки была выбрана такая сложная драма, не совсем характерная для НЭТа, Отар Джангишерашвили ответил, что эта пьеса заставляет задуматься о сегодняшнем дне страны, о себе, о народе.

Напомним, Отар Джангишерашвили ушел из жизни в 2018 году после продолжительной болезни. Его место занял Никита Ширяев, которому так и не удалось найти общий язык с труппой. Сейчас НЭТом руководит Владимир Бондаренко.



