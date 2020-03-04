Культура

День памяти первого худрука волгоградского НЭТа отметят «Цареубийцами»

Культура 04.03.2020 09:38
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04.03.2020 09:38


В день памяти Отара Джангишерашвили НЭТ покажет спектакль «Цареубийцы». Как сообщили ИА «Высота 102» в театре,  6 марта – особый день для коллектива Волгоградского государственного Нового экспериментального театра. Это день памяти основателя театра, народного артиста России Отара Джангишерашвили. 
Спектакль получил признание не только среди волгоградских зрителей.  В 2014 году он был отмечен  на XII Международном театральном форуме «Золотой витязь» в Москве за масштаб и самобытность художественного замысла. Однажды, отвечая на вопрос журналиста, почему для постановки была выбрана такая сложная драма, не совсем характерная для НЭТа, Отар Джангишерашвили ответил, что эта пьеса заставляет задуматься о сегодняшнем дне страны, о себе, о народе.
Напомним, Отар Джангишерашвили ушел из жизни в 2018 году после продолжительной болезни. Его место занял Никита Ширяев, которому так и не удалось найти общий язык с труппой. Сейчас НЭТом руководит Владимир Бондаренко. 

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