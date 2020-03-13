Культура 13.03.2020 15:01 Новости компаний
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13.03.2020 15:01 Новости компаний
Сбербанк совместно с Mastercard презентовали три вертикальных короткометражных фильма, созданных в рамках проекта «Кино — #этомое». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на премьерном показе присутствовали: Клим Шипенко, Анна Цуканова-Котт, Ирина Безрукова, Александр Акопов, Екатерина Кононенко, Ксения Дукалис, Мария Белова, Артем Качер, Женя Малахова, Элина Чага, Илья Бачурин, Марьяна Ро, Арцвик Арутюнян, SabiMiss, Сергей Поварницын и др.
Для производства картин были сформированы пары из режиссеров и блогеров. Так, звезда ютюба Ян Гордиенко (YanGo) объединился с Марией Агранович («Люби их всех»), один из самых успешных российских режиссеров Клим Шипенко («Холоп», «Текст») создал фильм в соавторстве с Александром Глазуновым («Дневники» канала СТС), ну а режиссер остроумного клипа Бориса Гребенщикова «Анна Каренина. Темная как ночь» Радда Новикова сняла фильм в паре с блогером Натали Ящук.
Сделанные для «Кино — #этомое» картины — первый в России опыт осмысления вертикального кино и формата screenlife, где события фильма разворачиваются на экране гаджета, а сам гаджет — на экране в кинозале. Более привычный для пользователей смартфонов вертикальный формат изображения диктуют и сами рассказанные в фильмах истории, связанные с актуальными проблемами современности.
Фильм «Чат сериал. Копирайтеры» в жанре романтической комедии рассказывают о внезапно вспыхнувшем интернет-романе, однако современные методы коммуникации между влюбленными ставят героев в неловкую и смешную ситуацию. «Облака» - это настоящий киберпанк-триллер, наглядно моделирующий ситуацию, в которой практически стерта грань между привычной нам «настоящей» реальностью и реальностью виртуальной. Наконец, «Сверхчеловек» — настоящий селфи-бенефис дьявола в исполнении Федора Сергеевича Бондарчука.
Сюжеты для каждого фильма были определены на основании более тысячи развернутых сценариев, присланных владельцами молодежных карт Mastercard Сбербанка, которые также имели возможность поучаствовать в съемочном процессе.
Все три фильма с 11 марта можно посмотреть на платформе Okko.Move
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