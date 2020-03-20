Сбербанк и Оkko «открывают» театры, музеи и концертные залы онлайн

Культура 20.03.2020 19:43 Новости компаний
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20.03.2020 19:43 Новости компаний
Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko запускают проект «Искусство онлайн», который вновь откроет театры, музеи и концертные залы для публики в период карантина.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок. Контент будет доступен бесплатно при регистрации в онлайн-кинотеатре Оkko.
Проект «Искусство онлайн» стартует с эксклюзивного показа двух балетных постановок Мариинского театра: «Золушка» Сергея Прокофьева с Дианой Вишнёвой в главной партии и «Анна Каренина» Родиона Щедрина с Ульяной Лопаткиной в титульной роли. Отмена культурных мероприятий не станет барьером между искусством и зрителями — теперь посмотреть «Золушку» и «Анну Каренину» под музыкальным руководством Валерия Гергиева с хореографией Алексея Ратманского можно в онлайн-кинотеатре Okko.
Премьеры состоятся в 18:00 по московскому времени 20 и 21 марта соответственно.
В новой бесплатной медиатеке Сбербанк и Оkko собирают мультимедийный контент для самой разной аудитории: взрослых, детей, ценителей классики и рока, драмы и популярной музыки. Для тех, кто решил использовать период самоизоляции для самообразования и тех, кто хочет прикоснуться к искусству в виртуальном формате. Коллекция будет регулярно пополняться.
Балет «Золушка» – одна из самых ярких постановок в репертуаре Мариинского театра. Премьера состоялась 5 марта 2002 года, и вот уже почти 20 лет этот спектакль продолжает вдохновлять зрителей постмодернистской легкостью видения Валерия Гергиева и Алексея Ратманского.
«Анна Каренина» – изящная интерпретация романа Льва Толстого, в которой постановщикам удалось с кинематографической легкостью и без излишних сантиментов раскрыть всю мощь сюжета.
Художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев: «Технологии открывают для театрального искусства новые возможности. Я рад, что ценители театра и все интересующиеся искусством люди смогут посмотреть балеты «Золушка» и «Анна Каренина» с комфортом».
Яна Бардинцева, генеральный директор Okko: «В ближайшие недели обещают полное отсутствие массовых развлекательных и культурных мероприятий во всем мире. Однако, благодаря технологическим решениям, искусство можно сделать доступным и в такой период времени. Мы уверены, что постановки «Анна Каренина» и «Золушка», представленные эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, впечатлят любителей кино и заставят театралов иначе взглянуть на современные технологии. И невероятно ценно, что первой среди них стал такой флагман музыкальной сцены как Мариинский театр».
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