В Волгоградской области распределили «культурные» субсидии





Более 60 миллионов рублей распределили между муниципальными образованиями Волгоградской области на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2020-2022 годам субсидии из областного бюджета на эти цели получат населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек.

В постановлении администрации Волгоградской области указано 22 получателя «культурных» субсидий в рамках региональной программы «Развитие культуры в Волгоградской области».

Это городские округа Михайловка, Урюпинск и Фролово, Еланский, Иловлинский, Киквидзенский, Октябрьский, Светлоярский, Среднеахтубинский и Старополтавский районы. Среди получателей субсидий также несколько сельских поселений – Верхнекардаильское Новониколаевского района, Галушкинское, Новокиевское и Тростянское сельские поселения Новоаннинского района, Заплавненское и Степновское Ленинского района, Кировское, Фрунзенское и Краснооктябрьское Среднеахтубинского района, Лемешкинское Руднянского района, Шарашенское Алексеевского района и Ягодновское Ольховского района.



