В Волгоградской области распределили «культурные» субсидии

Культура 01.02.2020 16:01
1
01.02.2020 16:01
Более 60 миллионов рублей распределили между муниципальными образованиями Волгоградской области на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2020-2022 годам субсидии из областного бюджета на эти цели получат населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек.
В постановлении администрации Волгоградской области указано 22 получателя «культурных» субсидий в рамках региональной программы «Развитие культуры в Волгоградской области».
Это городские округа Михайловка, Урюпинск и Фролово, Еланский, Иловлинский, Киквидзенский, Октябрьский, Светлоярский, Среднеахтубинский и Старополтавский районы. Среди получателей субсидий также несколько сельских поселений – Верхнекардаильское Новониколаевского района, Галушкинское, Новокиевское и Тростянское сельские поселения Новоаннинского района, Заплавненское и Степновское Ленинского района, Кировское, Фрунзенское и Краснооктябрьское Среднеахтубинского района, Лемешкинское Руднянского района, Шарашенское Алексеевского района и Ягодновское Ольховского района.
Реклама
«Смягчить барьеры»: глава Волгограда выступил на заседании Совета при президенте РФ31.01.2020 08:54
Культура 31.01.2020 08:54
Мандала для Волгограда: буддийские монахи поделились положительной энергией30.01.2020 15:06
Культура 30.01.2020 15:06
Волгоград накроет лавина «Снежного шоу» от знаменитого клоуна «Асисяй»24.01.2020 10:44
Культура 24.01.2020 10:44
Школам искусств в Волгоградской области закупят музыкальных инструментов на 44 млн рублей22.01.2020 09:02
Культура 22.01.2020 09:02
300 лет истории: Олег Савченко приобрел на аукционе уникальный экспонат для волгоградского музея «Старая Сарепта»10.01.2020 10:27
Культура 10.01.2020 10:27
Драмы, рождение и возрождение памятников Волгограда в 2019 году08.01.2020 21:07
Культура 08.01.2020 21:07
Пламенный привет: в Волгограде пиротехники дали огоньку07.01.2020 21:18
Культура 07.01.2020 21:18
Волгоградский поэт и прозаик Елизавета Иванникова получила награду за снежное сердце07.01.2020 09:06
Культура 07.01.2020 09:06
Волгоградскому музею имени Машкова пообещали добавить площадей06.01.2020 14:31
Культура 06.01.2020 14:31
Губернатор анонсировал капитальную реконструкцию ТЮЗа в Волгограде05.01.2020 12:49
Культура 05.01.2020 12:49
У главной елки Волгограда стартует ежедневный показ интерактивных спектаклей02.01.2020 11:04
Культура 02.01.2020 11:04
Старейшая гостиница в Волгограде обрела границы29.12.2019 13:25
Культура 29.12.2019 13:25
Известный волгоградский актер в шоке от театрального факультета местного вуза28.12.2019 10:27
Культура 28.12.2019 10:27
Волгоградский НЭТ в ожидании «Грозы» и родов Софьи Фамусовой27.12.2019 15:12
Культура 27.12.2019 15:12
Волгоградская филармония приглашает на Рождественские концерты25.12.2019 17:11
Культура 25.12.2019 17:11
Реклама