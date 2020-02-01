Культура

В Волгоградской области распределили «культурные» субсидии

Культура 01.02.2020 16:01
1
01.02.2020 16:01


Более 60 миллионов рублей распределили между муниципальными образованиями Волгоградской области на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2020-2022 годам субсидии из областного бюджета на эти цели получат населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек.
В постановлении администрации Волгоградской области указано 22 получателя «культурных» субсидий в рамках региональной программы «Развитие культуры в Волгоградской области».
Это городские округа Михайловка, Урюпинск и Фролово, Еланский, Иловлинский, Киквидзенский, Октябрьский, Светлоярский, Среднеахтубинский и Старополтавский районы. Среди получателей субсидий также несколько сельских поселений – Верхнекардаильское Новониколаевского района, Галушкинское, Новокиевское и Тростянское сельские поселения Новоаннинского района, Заплавненское и Степновское Ленинского района, Кировское, Фрунзенское и Краснооктябрьское Среднеахтубинского района,  Лемешкинское Руднянского района, Шарашенское Алексеевского района и Ягодновское Ольховского района.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!
Культура
31.01.2020 08:54
Культура 31.01.2020 08:54
Комментарии 10

0
Далее
Культура
30.01.2020 15:06
Культура 30.01.2020 15:06
Комментарии 7

0
Далее
Культура
24.01.2020 10:44
Культура 24.01.2020 10:44
Комментарии 3

0
Далее
Культура
22.01.2020 09:02
Культура 22.01.2020 09:02
Комментарии

0
Далее
Культура
10.01.2020 10:27
Культура 10.01.2020 10:27
Комментарии 10

0
Далее
Культура
08.01.2020 21:07
Культура 08.01.2020 21:07
Комментарии 1

0
Далее
Культура
07.01.2020 21:18
Культура 07.01.2020 21:18
Комментарии 3

0
Далее
Культура
07.01.2020 09:06
Культура 07.01.2020 09:06
Комментарии 1

0
Далее
Культура
06.01.2020 14:31
Культура 06.01.2020 14:31
Комментарии 4

0
Далее
Культура
05.01.2020 12:49
Культура 05.01.2020 12:49
Комментарии 10

0
Далее
Культура
02.01.2020 11:04
Культура 02.01.2020 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Культура
29.12.2019 13:25
Культура 29.12.2019 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Культура
28.12.2019 10:27
Культура 28.12.2019 10:27
Комментарии 8

0
Далее
Культура
27.12.2019 15:12
Культура 27.12.2019 15:12
Комментарии 3

0
Далее
Культура
25.12.2019 17:11
Культура 25.12.2019 17:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:07
Фельдмаршал Паулюс - командующему Сталинградским фронтом Еременко: благодарен судьбе, что проиграл именно такому человекуСмотреть фотографии
17:48
Поцелуи и рукопожатия по минимуму: жителям Волгоградской области рассказали о гигиене во время эпидемии коронавирусаСмотреть фотографии
17:07
«Память важна и для нас»: посол Германии прибыл в Волгоград на празднование Сталинградской победыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
В Волгоградской области распределили «культурные» субсидииСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде пешеходы чудом спаслись от вылетевшей на тротуар «Нивы» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Аэропорт Волгограда обрабатывают против вирусовСмотреть фотографии
12:03
Конюшни – следующие!: администрация Дзержинского района Волгограда отчиталась об успешной работе по сносу объектовСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде на Аллее Героев почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
10:29
На Центральной набережной Волгограда впервые включили парковое радиоСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области закрылись почти 3 тысячи ИП и малых предприятийСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградском избиркоме наметились кадровые переменыСмотреть фотографии
08:43
Волгоград помнит: 78 лет назад в Сталинграде была сформирована 10-я дивизия НКВДСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
В России зафиксированы первые два случая коронавирусаСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде мифический «Дом творчества» начал маскировкуСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде угнали черный внедорожник и серебристый лодочный прицепСмотреть фотографии
16:49
Из состава Общественного совета при УМВД России по Волгограду выпал бизнесмен КалонкинСмотреть фотографии
16:21
Центральный суд Волгограда арестовал подозреваемого в убийстве 16-летнего студентаСмотреть фотографии
16:19
В подвале универмага в Волгограде 77-ю годовщину пленения Паулюса отметили традиционной реконструкциейСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде прокурор запросил для фигуранта "собачьего" дела 2,5 года колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В Волгограде пьяный водитель-рецидивист попался в 9-й разСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
В Волгограде решили снести "Китай город"Смотреть фотографии
13:36
На участие волгоградских казаков в параде на Красной площади могут потратить 4 млн рублейСмотреть фотографии
11:29
Железное месиво из-за летней резины: в Волгограде восстановили движение после массового ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде прикрыли нелегальную торговлю картами техосмотра автоСмотреть фотографии
10:27
Грипп, ОРВИ: как защититься?Смотреть фотографии
10:02
ФСБ вскрыла махинации в рамках оборонзаказа при участии сына директора Волгоградского завода радиоборудованияСмотреть фотографии
09:27
В массовом ДТП на Второй Продольной в Волгограде пострадали трое человекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
«Люди – вы сволочи?»: в Ерзовке Волгоградской области травят крысиным ядом чипированных собак (ВИДЕОШОК)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:38
До суда дошло громкое дело о кражах багажа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде искалеченный рабочий после падения с 5-го этажа отсудил у строителей 1 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 