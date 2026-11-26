Федеральные новости

В России военную службу зачтут в стаж муниципальной

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволит засчитывать периоды военной службы по контракту и службы в органах внутренних дел в стаж муниципальной службы. Авторами инициативы, сообщает...