Утром 26 ноября жители Дзержинского района проснулись в темноте - электроэнергия по некоторым адресам отсутствует.
На горячей линии ресурсоснабжающей организации робот сообщил, примерный срок возобновления подачи ресурса - 9:00. Причиной отключения света стала авария по адресам: ул. Большая, ул. Ангарская, ул. Мокшанская, ул. Белозерская, ул. Продольная, ул. Свияжская, ул. Дорогобужская, ул. Новосельская, ул. Старосельская, ул. Архивная, ул. Больничная, пер. Больничный, ул. Бригадная, ул. Аннинская, ул. Фонтанная, ул. Царицынская, ул.Волчанская, пер. Усманский, ул. Степная, ул. Полины Осипенко, ул. Узбекская, ул. Хуторская, ул. Бугская, ул. Полоцкая, ул. Жмеринская, переулок Жмеринский, ул. Хуторская.
В настоящее время ведутся необходимые работы, чтобы подача ресурса была возобновлена абонентам.