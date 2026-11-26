Двое мужчин 64 и 66 лет погибли при пожаре в Октябрьском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о горящем доме поступило на оперативный пульт диспетчера пожарно-спасательной службы сегодня, 26 ноября, в 04:14 мск из села Громославка.

– В селе Громославка горел деревянный дом на площади 48 кв. м. Подразделения ОП ПЧ-72 х.Шебалино ликвидировали горение в 07.05. К сожалению, погибли мужчины 1960 г.р., и 1962 г.р., – рассказали в оперативном ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.