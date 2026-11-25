Яркую и необычайно большую Луну утром 25 ноября запечатлел на Мамаевом кургане в Волгограде фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев. Суперлуние, когда естественный спутник находится на самом близком расстоянии от Земли, началось накануне вечером.

Это астрономическое явление восхищает своей красотой – Луна выглядит как огромный светящийся диск. Такая Луна в утреннем небе и за плечами монумента «Родина-мать» – это как минимум необычно.





Ноябрьское суперлуние, напомним, получило название «Бобровая» Луна. Это прозвище придумали индейцы Северной Америки. В это время бобры как раз завершают укрепление своих жилищ, а охотники расставляют последние ловушки перед зимой.



