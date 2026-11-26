

В Сочи завершился Всероссийский турнир по смешанному боевому единоборству (ММА). Для волгоградских динамовцев он стал по-настоящему успешным: в копилке команды – шесть наград: золото, серебро и четыре бронзы. Такой результат – яркое подтверждение силы волгоградской школы единоборств и качественной тренерской работы.



Особенно уверенно волгоградцы смотрелись в категории 61,2 кг: здесь на пьедестале оказались сразу два представителя «Динамо». Золото завоевал Магомедганифе Гусейнов, серебро – его одноклубник Эльдар Багатыроов. Ещё одну бронзовую награду команде принёс Антон Козленков, выступавший в весе 65,8 кг.



Стабильно проявили себя и юниоры 18–20 лет: на третью ступень пьедестала поднялись сразу трое воспитанников школы – Геворг Амбарцумян (70,3 кг), Хочбер Хочберов (77,1 кг) и Абдулмагин Займудинов (83,9 кг).



За этими медалями – системная работа наставника команды Насыра Гусейнова. Шесть наград на всероссийском уровне – это не случайность, а показатель того, что школа «Динамо» стабильно готовит конкурентоспособных бойцов и уверенно чувствует себя на крупных стартах. Впереди у спортсменов новые цели, а этот турнир стал отличной заявкой на дальнейшие успехи.



Александр Веселовский

Фото: «Динамо» Волгоград