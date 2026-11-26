



В Кировском районе Волгограда прошли совместные рейды энергетиков и судебных приставов по адресам злостных неплательщиков за электроэнергию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», проверки в октябре и ноябре затронули в основном жителей улиц Зины Маресевой и Кирова. Итог: у должников арестовали бытовую технику, а некоторые начали платить, как только увидели перспективу остаться без имущества.

Один из волгоградцев одномоментно погасил долг в размере 71 246 рублей. Другой не платил по решению суда больше пяти лет и тоже начал рассчитываться по старым обязательствам после визита приставов. Всего по итогам рейдов должники выплатили около 99 тысяч рублей.

– Наличие неоплаченной задолженности ведёт к возбуждению исполнительного производства и, как следствие, к одному из неприятных последствий – запрету на регистрационные действия с имуществом. Собственник не вправе продать, подарить или иначе переписать принадлежащее ему имущество. Срок действия запрета – бессрочный, снять его можно только после полного погашения долга, – пояснил руководитель службы по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Волгоградэнергосбыт» Роман Родионов.

По информации энергетиков, в декабре рейды продолжатся. В ресурсоснабжающей компании советуют не ждать визита приставов и заранее проверить сумму долга и оплатить ее удобным способом – например, через личный кабинет на сайте «Волгоградэнергосбыта», в том числе без регистрации.