Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области выявили факты сбыта немаркированной никотиносодержащей продукции в двух торговых центрах города.

По данным оперативников, 34-летняя местная жительница с ноября 2025 по апрель 2026 года арендовала помещения в ТЦ, где хранила и продавала одноразовые системы доставки никотина и жидкости для вейпов без специальной маркировки. В ходе обысков изъято свыше 2 тысяч единиц контрафакта общей стоимостью более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.