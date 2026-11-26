Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, состоится 10 декабря в 12:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент в прямом эфире подведёт итоги 2026 года и ответит на вопросы журналистов и граждан. Вопросы принимаются с полуночи 27 ноября до завершения прямой линии.
Оставить обращение можно:
Трансляция – на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир» и радиостанциях «Маяк», «Вести FM», «Радио России».
Фото: kremlin.ru