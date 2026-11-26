



Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, состоится 10 декабря в 12:00 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент в прямом эфире подведёт итоги 2026 года и ответит на вопросы журналистов и граждан. Вопросы принимаются с полуночи 27 ноября до завершения прямой линии.

Оставить обращение можно:

– на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф);

– по СМС или ММС на номер 0-40-40 или 8-800-200-40-40 (бесплатно);

– из-за рубежа – по номерам +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40;

– через мобильное приложение, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

– с помощью чат-бота в мессенджере MAX (max.ru/moskvaputinu).

Трансляция – на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир» и радиостанциях «Маяк», «Вести FM», «Радио России».

Фото: kremlin.ru