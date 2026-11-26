



Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов на заседании 26 ноября, на котором принимался закон о запрете розничной торговли вейпов в регионе, неожиданно активно включился в обсуждение этого вопроса. Как сообщает ИА «Высота 102», парламентарий не только всеми руками поддержал эту инициативу, но и выступил с вдруг выступил с собственной инициативой.

В частности, Шарифов принялся рассуждать о тотальном запрете курения для волгоградцев, находящихся в репродуктивном возрасте, то есть способных воспроизводить здоровое потомство. Если быть более точными, запрет направлен на жителей региона в возрасте до 35 лет.

Здесь стоит отметить, что Руслан Шарифов не обладает медицинским образованием. Кроме того, и он сам, и подавляющее большинство его коллег в региональном парламенте давно преодолели 35-летний возраст.

Впрочем, депутаты, выслушав Шарифова, и не стали комментировать его выступление, сосредоточившись на теме вейпов.

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, Волгоградская облдума на сегодняшнем заседании приняла в первом чтении закон о запрете розничной торговли электронными системами доставки никотина и жидкостей для них с 1 марта 2027 года. Эту инициативу озвучил губернатор Волгоградской области на встрече со студентами медколледжа 6 ноября. Кроме того, запрещается использование вейпов в парках, на остановках общественного транспорта и в нежилых помещениях многоквартирных домов.