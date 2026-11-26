Минувшая ночь выдалась для волгоградцев весьма напряжённой - в регионе действовали беспилотная и ракетная опасности.
По сообщению РСЧС Волгоградской области, режим беспилотной опасности сохранялся с 23:49 до 5:07. А угроза ракетного удара продлилась с 1:45 до 2:35.
Отметим, ранее ракетную опасность объявляли с 21:50 до 22:18.
Аэропорт Волгограда прекращал принимать и отправлять воздушные суда с 1:16 до 5:37. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме, пока задерживаются два рейса в Москву и из столицы.
В настоящее время в воздушном пространстве угроз нет.