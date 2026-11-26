



С начала 2026 года предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области вынесено 683 постановления о нарушении лицензионных и обязательных требований. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, общая сумма штрафов превысила 68 млн рублей. Только в ноябре к ответственности привлечены 39 организаций – на общую сумму более 5 млн рублей.

Как сообщили в региональной инспекции государственного жилищного надзора, за год проведено около 2 тысяч проверочных мероприятий, выдано более 700 предписаний и объявлено 3,6 тыс. предостережений. Среди типичных нарушений – несоблюдение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, правил содержания и ремонта жилья, а также нормативного уровня или режима предоставления коммунальных услуг. К административной ответственности привлекаются управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации и их должностные лица.

Все обращения граждан рассматриваются в строгом соответствии с законодательством. Жалобы на отопление, в том числе поступившие на «горячую линию», находятся на особом контроле до полного восстановления подачи ресурса. Жители могут обратиться по телефону (8442) 35-21-98 в рабочее время (с 8:30 до 17:30) или отправить сообщение в круглосуточный чат в мессенджере MAX, указав проблему, точный адрес, район, ФИО и контактный телефон.

При ненадлежащем исполнении обязанностей управляющей организацией жители вправе направить обращение с конкретными фактами в надзорный орган через ГИС ЖКХ, приложение «Госуслуги. Дом», платформу обратной связи («Госуслуги. Решаем вместе»), почтой или лично. Волгоградцы могут обратиться в управление жилищной инспекции ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (ул. Козловская, 39а). Жители Волжского, Михайловки, Камышина, Урюпинска и Фролово – в администрации своих городских округов. По остальным муниципальным образованиям – в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, Волгоград, ул. Козловская, 39А).