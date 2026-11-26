Общество 26.11.2026 09:15
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26.11.2026 09:15
Получать зарплату в цифровых рублях готовы лишь 8% экономически активных волгоградцев - 3% согласны на полный перевод дохода в цифровой формат, еще 5% — на частичную выплату. Но 81% респондентов против подобной инициативы, а 11% затруднились с ответом. Такие данные опроса, проведенного среди волгоградцев, сообщили в SuperJob.
Среди респондентов до 35 лет 4% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях и еще 7% — часть. Среди респондентов 35—45 лет суммарная готовность составляет 6%, а среди горожан старше 45 лет — лишь 2%.
Горожане с заработком до 100 тысяч рублей чаще согласны получать весь доход в цифровых рублях, чем те, кто получает больше.
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