



Получать зарплату в цифровых рублях готовы лишь 8% экономически активных волгоградцев - 3% согласны на полный перевод дохода в цифровой формат, еще 5% — на частичную выплату. Но 81% респондентов против подобной инициативы, а 11% затруднились с ответом. Такие данные опроса, проведенного среди волгоградцев, сообщили в SuperJob.





Среди респондентов до 35 лет 4% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях и еще 7% — часть. Среди респондентов 35—45 лет суммарная готовность составляет 6%, а среди горожан старше 45 лет — лишь 2%.





Горожане с заработком до 100 тысяч рублей чаще согласны получать весь доход в цифровых рублях, чем те, кто получает больше.



