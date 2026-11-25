



Аппарат Волгоградской облдумы разместил закупку на оказание услуг по приему и обслуживанию делегаций и приглашенных лиц для нужд регпарламента на будущий, 2027 год. Как следует из данных, размещенных на сайте госзаказов, начальная стоимость контракта составила 1,5 миллиона рублей. Прием документов от желающих поучаствовать в аукционе продлится до 1 декабря.

Исполнитель услуг должен будет по заявке заказчика организовать выездное обслуживание с приготовлением различных блюд. Всего в технической документации указаны 56 позиции продуктов и напитков, включая сыр, колбасу, фрукты, чай, кофе, воду, а также десерты в виде пирожных, ядер кэшью в шоколадной глазури, пастилы и тортов. В документах фигурируют и горячие блюда из птицы, мяса, рыбы, а также различные салаты, в том числе из овощей.

Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить хранение, доставку продуктов и предоставление скатертей, посуды, салфеток и т.д.

Напомним, подобные закупки регпарламентом проводятся регулярно в конце каждого года. В Волгоградской областной думе V102.RU пояснили, что регпарламент планирует направить в 2027 году 1,5 млн рублей на прием парламентских делегаций, встречи с работниками культуры, науки, образования, здравоохранения. Как следует из документов закупки, деньги пойдут на организацию визитов, которые проходят в рамках государственных профессиональных праздников и межпарламентского сотрудничества.



