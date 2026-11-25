Сильный снегопад в Рязанской области привел к задержке поездов дальнего следования. По сообщению РЖД, из-за непогоды изменено время отправления поезда №109 «Санкт-Петербург – Астрахань». Состав отправится из северной столицы не ранее 21:00 мск вместо 18:10 мск.

Поезд №109 идет через Волгоградскую область. Его маршрут проходит через Палласовку и Эльтон.

Всего на данный момент из-за снегопада задерживаются 23 поезда дальнего следования. С опозданием в конечные пункты прибыли 14 поездов.

Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС.

Сбой в движении на железной дороге вызвал сильный снегопад в Рязанской области, который привел к повреждению энергетической инфраструктуры.