



В ночь на 26 ноября в Волгоградской области действовала беспилотная опасность. Согласно актуальной сводке Минобороны, регион атака миновала.



Всего по стране сбито 343 дрона. Силы ПВО уничтожали воздушные цели в Московском регионе, Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Тульской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Ульяновской областях, Республиках Крым, Татарстан, Башкортостан, Краснодарском каре и над акваториями Черного и Азовского морей.



Отметим, с 1:45 до 2:35 в Волгоградской области также сохранялась угроза ракетного удара. В настоящее время всё спокойно.





