В Волгограде энергетики оперативно устранили аварию на электросетях.

Как ранее сообщалось, утром 25 ноября часть жителей Дзержинского района Волгограда была вынуждена собираться на работу или учёбу в кромешной темноте. Электроснабжение отсутствовало по адресам: ул. Большая, ул. Ангарская, ул. Мокшанская, ул. Белозерская, ул. Продольная, ул. Свияжская, ул. Дорогобужская, ул. Новосельская, ул. Старосельская, ул. Архивная, ул. Больничная, пер. Больничный, ул. Бригадная, ул. Аннинская, ул. Фонтанная, ул. Царицынская, ул.Волчанская, пер. Усманский, ул. Степная, ул. Полины Осипенко, ул. Узбекская, ул. Хуторская, ул. Бугская, ул. Полоцкая, ул. Жмеринская, переулок Жмеринский, ул. Хуторская.



Жители отмечали, что в это время за окном бушевал сильный ветер. Не так давно свет в микрорайоне Ангарский также пропадал во время непогоды.



-В домах по указанным адресам произошло локальное технологическое нарушение в сети напряжением 6кВ. В настоящее время электроснабжение потребителей восстановлено, - сообщает АО «ВМЭС»