



В Волгоградской области вновь изменились цены на автомобильное топливо. И не в сторону уменьшения. По данным Росстата, за период с 17 по 23 ноября АИ-92 подорожал на 19 копеек – до 69,01 рубля за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась за неделю на 9 копеек – до 76,18 рубля. Цена на АИ-98 осталась прежней – 97,7 рубля. А вот дизтопливо за неделю стало дороже на 45 копеек! Теперь средняя стоимость литра солярки на волгоградских АЗС составляет 81,17 рубля.

При этом, как следует из данных Росстата, средняя стоимость автомобильного топлива в Волгоградской области остается самой низкой среди регионов ЮФО – 72,92 рубля за литр. Тогда как, например, в Севастополе этот показатель составил 120,39 рубля.

Между тем, как ранее сообщало V102.RU, водители рассказывали о трудностях с заправкой на АЗС бензином марок АИ-95 и АИ-92 в последние дни, особенно в вечернее время. При этом дефицита дизтоплива не наблюдается.

Накануне в администрации региона заявили, что топливные компании региона корректируют логистику поставок с учетом меняющейся ситуации.