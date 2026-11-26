



Волгоградцы, как и жители всей страны, могут при уходе за пожилым родственником оформить опеку или получать пособие по уходу. Это два различных пути, каждый из которых имеет свои цели, обязанности и порядок оформления.



Эксперты портала Объясняем.РФ отмечают, что опека оформляется, если суд признает пожилого человека недееспособным. Опекун становится официальным представителем и берет на себя ответственность за управление всеми вопросами, связанными с правами и имуществом подопечного. Для подтверждения статуса опекуна требуются два документа - акт от органа опеки и удостоверение опекуна. Эти документы необходимы при обращении от имени пенсионера в государственные учреждения или банки. Опекун также обязан ежегодно предоставлять отчет о распоряжении доходами подопечного (включая пенсию) и сохранности его имущества. Отчет подается в орган опеки или МФЦ до 1 февраля каждого года за предыдущий отчетный период. Частота проверок со стороны органов опеки зависит от того, кто назначен опекуном. Если это близкий родственник, проживший с пенсионером не менее 10 лет, проверки проводятся один раз в первый год, а затем - раз в три года. Если опекуном становится посторонний человек, его проверяют каждые три месяца в первый год, а затем - раз в полгода. Также возможны внеплановые проверки, если поступает жалоба на ненадлежащее обращение с подопечным.





Пособие по уходу - это поддержка для тех, кто помогает пожилым людям в повседневной жизни. Оно назначается автоматически, если пенсионер достиг возраста 80 лет или имеет инвалидность I группы. Размер доплаты составляет 1413,86 рубля к страховой пенсии и 1377 рублей к социальной пенсии. Период оказания помощи может быть засчитан в страховой стаж и учтен при начислении пенсионных баллов. Для этого помощник подает заявление в Социальный фонд через портал Госуслуги, МФЦ или отделение СФР. Подтверждение ухода можно предоставить как во время оказания помощи, так и после ее завершения. Если помощник и пенсионер живут отдельно, пожилой человек должен подтвердить факт получения помощи.





С 1 января 2027 года изменятся правила подтверждения ухода - заявление необходимо будет подавать до начала оказания помощи, а затем обновлять ежегодно. Для тех, кто начал оказывать помощь до этой даты, предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года, в течение которого можно подать подтверждение ухода по старым правилам - после завершения периода помощи.