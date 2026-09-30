Сегодня, 30 сентября, на Красноармейском кладбище Волгограда похоронили 36-летнего Петра Маликова, которого застрелил в сетевом магазине «Магнит» неадекватный посетитель. У погибшего осталась жена и пятеро детей.

Петр состоял в ОЦХВЕ (Объединенной церкви христиан веры евангельской), которая относится к протестантскому направлению христианства. Прощание с погибшим прошло в молитвенном доме этой церкви в Кировском районе.

Напомним, что трагедия разыгралась 26 около 20:00 мск в «Магните» на улице 50 лет Октября. Петр, который находился в магазине вместе с двумя детьми и супругой, вступился за пожилого человека, с которым выяснял отношение агрессивный посетитель. На замечание он отреагировал неадекватно. После небольшой перепалки он направился к выходу, а потом развернулся и начал стрелять. Он произвел семь выстрелов в сторону Петра. В мужчину попало пять пуль. От полученных ран он скончался на месте. Убийство запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. После случившегося стрелка задержали.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: убийство (ч. 1 ст. 105) и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222). Убийцу многодетного отца заключили в СИЗО до 27 ноября 2026 года.