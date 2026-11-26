Смертельная авария с пожаром произошла в Октябрьском районе Волгоградской области. В ГУ МВД России по региону сообщили, что в этом происшествии на 91 км автодороги «Сальск — Котельниково - Волгоград» погиб 15-летний водитель Kia Rio.

Подросток управлял иномаркой, не имея на это прав. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель выехал на полосу встречного движения, а потом съехал с проезжей части в кювет, где машина опрокинулась и загорелась. Подростка спасти не смогли – он погиб на месте ДТП.