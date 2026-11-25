Новую 20-метровую искусственную ель в Волгоград вместе с гигантским световым шатром и новогодними фигурами доставит победитель всероссийской парковой премии – ООО «Завод консолей» из Ленинградской области. Соответствующий контракт с победителем торгов подписан на сумму 23,3 миллиона рублей.

Согласно документам закупки, высота новой ели указана в диапазоне 19,5 – 20,5 метра. Вес конструкции составит более 3 тонн. В диаметре елка будет около 9 метров. Эффектным оформлением главной новогодней ели Волгограда станет огромный световой шатер из 124 светодиодных нитей. От макушки ели эти гирлянды будут расходиться в разные стороны, создавая эффект светового купола.

Вместе с этой композицией в Волгоград привезут декоративную световую композицию «Русское чаепитие», состоящую из самовара, двух крупных чашей с блюдцами. А также световые фигуры «Матрешка», «Снегурочка» и «Дед Мороз». Срок поставки – не позднее 25 декабря текущего года.

Наиболее подходящим местом для размещения в Волгограде главной елки, светового шатра и новогодних фигур называют обновленную площадь Павших борцов. Однако эта площадка должна еще пройти все необходимые согласования.

Напомним, что в текущем году на новогодние украшения города выделены солидные суммы. Ранее сообщалось, что почти 15 миллионов рублей из бюджета уйдут на ремонт, монтаж, в том числе оформление и обслуживание и демонтаж новогодних светодиодных конструкций в Волгограде. А также на украшение игрушками и гирляндами живых деревьев. Так, больше двух сотен живых елей и туй планируют нарядить на улице Краснознаменская, на Набережной около памятника «Гаситель», на общественном пространстве около областного театра кукол, на улице Невская около «Белого Аиста», на улице Глубокоовражная и на участке от проспекта Ленина в границах от ВГАФК до ул. Маршала Крылова.

Работы по ремонту новогодних украшений должны начаться уже с 1 декабря.