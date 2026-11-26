



В ночь на 26 ноября Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо объектов ВПК, российские военные поразили в акватории Чёрного моря юго-восточнее Одессы сухогруз, перевозивший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Кроме того, удары были нанесены по двум железнодорожным локомотивам в Днепропетровске, задействованным в перевозке вооружения и военной техники, промышленному предприятию в Сновске Черниговской области, где выпускали комплектующие для беспилотников, и сухогрузу в порту Черноморск с грузами военного назначения для ВСУ.