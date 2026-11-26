



Депутаты Волгоградской облдумы на сегодняшнем заседании без дискуссий утвердили новые ставки транспортного налога. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию. При этом, если вопрос о запрете розничной продаже вейпов депутаты активно обсуждали, то законопроект о повышении ставок транспортного налога с 1 января 2027 года не вызвал у них никаких вопросов.

Проект закона прокомментировали лишь представители администрации Волгоградской области. По подсчетам финансистов, к 2029 году новые ставки принесут в бюджет дополнительно полмиллиарда рублей. Будущие средства, пообещали в регадминистрации, пойдут на ремонт дорог.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», наиболее заметно рост затронет владельцев мощных яхт и гидроциклов. Так, для яхт мощностью до 100 л.с. ставка вырастет с 160 до 200 рублей за лошадиную силу. Владельцы заплатят на 4 тыс. рублей больше, а максимальная сумма налога составит 20 тыс. рублей. Для яхт мощнее 100 л.с. ставка увеличится с 310 до 410 рублей за л.с. – рост на 13,5 тыс. рублей, максимальная сумма достигнет 60 тыс. рублей.

Для самого массового сегмента – машин мощностью до 100 л.с. – предусмотрено двухэтапное повышение: в 2027 году ставка вырастет с 14 до 19 рублей за л.с., а с 2028 года – с 19 до 25 рублей. В результате налог на автомобиль мощностью 90 л.с. увеличится в 2027 году на 450 рублей, а в 2028-м – ещё на 540 рублей.

Владельцы легковых автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. с 2027 года будут платить 35 рублей за лошадиную силу вместо 30.



