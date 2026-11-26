



В Сочи предотвращен теракт против российского военнослужащего и членов его семьи. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, передает ИА «Живая Кубань», атаку планировали украинские спецслужбы.

Исполнительницей выбрали жительницу Сочи 1955 года рождения. В июне 2026 года женщина пострадала от мошенников, переведя аферистам 700 тысяч рублей. Спустя четыре месяца ее снова взяли в оборот, но теперь злоумышленники представлялись сотрудниками ФСБ России и обещали вернуть похищенные деньги в обмен на «изобличение предателя Родины».

Женщине поручили забрать из тайника «устройство слежения» и закрепить его под автомобилем, который, как выяснилось, принадлежит участнику специальной военной операции. Пенсионерка забрала содержимое схрона и принесла его домой. После разговора с близкими женщина осознала, что задание носит преступный характер, набрала 112 и рассказала о контактах с псевдосотрудниками и о неизвестном предмете в квартире.

На место прибыли взрывотехники ФСБ. Вместо прибора для слежки они обнаружили самодельное взрывное устройство массой 2 кг. Жильцов дома эвакуировали, бомбу обезвредили.

Устройство было начинено иностранной взрывчаткой и могло управляться дистанционно из-за рубежа. Уголовной ответственности женщина избежала, поскольку своевременно обратилась в правоохранительные органы.