Сигнал «Ракетная опасность» объявлен в 21:50 мск в Волгоградской области. Жителей областного центра оповестили об угрозе звуками тревожных сирен.

– Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т. п.), – рекомендуют жителям в РСЧС.

Также оперативные службы напоминают, что нужно взять с собой документы, а также необходимые лекарства.

В период действия угрозы нельзя подходить к окнам и пользоваться лифтами.