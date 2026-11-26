

Последние дни волгоградцы отмечают, что появились трудности на АЗС. Далеко не везде можно залить в бак бензин марки АИ-95, АИ-92 тоже становится ходовым и купить его также затруднительно, особенно в вечернее время.



Как сообщает облпромторг, делается всё возможное для обеспечения поставок всех видов топлива на АЗС Волгоградской области.



- Топливные компании региона с учётом меняющейся ситуации корректируют логистику поставок. Ситуация находится на постоянном контроле федеральных и региональных профильных и надзорных ведомств, - информирует профильный комитет.