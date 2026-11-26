25 ноября в матче 19-го тура Первой лиги Нижнекамский «Нефтехимик» принимал волгоградский «Ротор» и одержал очень трудную победу – 2:1. Как и в первом круге, команда Роберта Евдокимова обыграла подопечных Дмитрия Парфёнова с минимальным счётом. Таким образом, хозяева поля прервали свою серию из восьми игр без побед.Команды начали встречу с желанием забить быстрый гол, мяч в центре поля не задерживался, игроки не жалели ни себя, ни соперника в стремлении открыть счёт. В дебюте матча «Ротор», используя высокий прессинг, поджал соперника, лучше держал мяч, но футболистам не хватало самой малости, чтобы вывести партнёра на ударную позицию.К середине тайма «Нефтехимик» прибавил в агрессии и выровнял игру, борьба обострилась: игроки часто вступали в единоборства, матч приобрёл вязкий характер. Особенно выделялся Руслан Байтуков – он хорошо читал игру, делал много перехватов и не позволял сопернику развернуть атакующие действия.





В последние 15 минут тайма хозяева стали играть активнее, и игра пошла на встречных курсах. Однако в развитие событий вмешался арбитр: на 41‑й минуте Павел Шишкин принял спорное решение – удалить игрока «Ротора» Руслана Байтукова. Шла борьба в центре поля за свободный мяч, Руслан пытался закрыть его корпусом, движения в игрока не делал. Полузащитник «Нефтехимика» Иван Пяткин в очень резкой манере попытался опередить Байтукова, но вместе с мячом попал ему по ногам. По чистой случайности он не нанёс травму оппоненту, при этом пострадал сам. Подобные эпизоды обычно квалифицируются как «безрассудная игра». Пяткин, не задумываясь о последствиях, мог нанести травму и себе, и сопернику. Повторюсь, Байтуков движения не делал, в игрока не играл, это Пяткин в диком подкате прилетел ему в ноги. При этом в других моментах, когда в результате отмашек игроки «Ротора» получали удары по лицу, судья не фиксировал нарушений.





Оставшись в меньшинстве, «Ротор» продолжил атаковать и на 45‑й минуте открыл счёт после подачи углового. Ираклий Манелов слева навесил в штрафную. Александр Трошечкин головой скинул мяч на дальнюю штангу, где Абу‑Саид Эльдарушев замкнул эту передачу – 1:0. На перерыв «Ротор» ушёл с минимальным преимуществом.



В перерыве Дмитрий Парфёнов выпустил Эммерсона и Егора Данилкина вместо Ираклия Манелова и Ильи Родионова, перестроив игру в три центральных защитника и уйдя в оборону. В начале второго тайма волгоградцы прижались к своим воротам, пытаясь удержать победный счёт, и отдали инициативу сопернику. Эта тактика до сих пор у волгоградцев не работала, не сработала и в этот раз. На 56‑й минуте, после подачи справа, Энри Мукба не смог обработать мяч, после рикошета тот попал в Пяткина, а от него неуклюже отскочил в ворота. Никита Чагров не ожидал такого развития событий – 1:1.



Пропустив, «сине-голубые» стали действовать активнее и сумели отодвинуть игру от своих ворот. После замен на 66-й минуте «Ротор» пошёл вперёд, Саид Алиев постоянно искал пути к воротам и обострял игру. На 75‑й минуте Андрей Хитяев оказался в прекрасной позиции, но упустил стопроцентный голевой момент.



В концовке матча численное преимущество «Нефтехимика» стало всё заметнее. Хозяева наращивали давление, и на 90‑й минуте вышедший на замену Артём Котик замкнул навес Данилы Сухомлинова, и вывел нижнекамцев вперёд – 2:1. Отыграться у «Ротора» ни сил, ни времени не осталось.



Нападающий «Ротора» Александр Хохлачёв подвёл итоги матча:



– Тяжёлый отрезок у нас, и игра тяжёлая, соперник тяжёлый. Можно сказать, что удаление сломало игру. Несмотря на это, мы забили, 1:0 повели, но всё равно больше тайма играть в меньшинстве тяжеловато. И, конечно, нельзя было в конце пропускать, хотя бы очко должны были набирать.





«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ротор» (Волгоград) – 2:1 (0:1)

25 ноября, 15:00. Первенство по футболу среди команд Первой лиги, 19-й тур.

Нижнекамск. Стадион: «Нефтехимик». Количество зрителей: 406. Количество зрителей в гостевом секторе: 20.

Судьи: Павел Шишкин (Тамбов), Денис Мирошник (Ставрополь), Евгений Синянский (Ярославль).

«Нефтехимик»: Исмагилов, Платонов, Печенкин, Машуков, Шарифуллин (Котик, 84), Пяткин, Сухомлинов (Хомуха, 90+1), Сухорученко (Васильев, 46), Мукба, Тешкин, Кахидзе.

«Ротор»: Чагров, Покидышев, Клещенко, Поярков, Хитяев, Байтуков, Трошечкин, Манелов (Данилкин, 46), Родионов (Эммерсон, 46), Хохлачёв (Аюпов, 66), Эльдарушев (Алиев, 66).

Голы: Эльдарушев, 45+1 (0:1). Пяткин, 56 (1:1). Котик, 90 (2:1).

Предупреждены: Платонов, 34 (неспортивное поведение). Пяткин, 50 (грубая игра) – Родионов, 29 (неспортивное поведение). Хохлачев, 64 (грубая игра). Клещенко, 77 (грубая игра). Поярков, 90+1 (срыв перспективной атаки).

Удалён: Байтуков, 41 (серьёзное нарушение правил).



Волгоградский клуб прервал свою серию из четырёх ничьих и продлил серию без побед до семи. «Ротор» пока находится на 11-м месте, имея в активе 22 очка. Следующий матч состоится 29 ноября на «Волгоград Арене», матч с «КАМАЗом» из Набережных Челнов начнётся в 15:00.



Александр Веселовский

Фото: ФК «Нефтехимик»