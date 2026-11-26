В Ростовской областной клинической больнице прооперировали 52-летнюю жительницу Ростова, несколько лет жившую с редким доброкачественным новообразованием – струмой придатков. Как передает Привет-Ростов, на предоперационном обследовании у женщины также выявили рак молочной железы. Информацию подтвердили в областном минздраве.

Из-за крупных размеров опухоль сильно давила на внутренние органы, поэтому консилиум врачей решил первым делом удалить новообразование. Операция длилась почти пять часов: опухоль плотно срослась с тканями и органами. В операционной работали онкогинеколог, хирург и колопроктолог.

Послеоперационный период прошёл без осложнений, пациентку выписали. Терапию рака молочной железы она продолжит в ростовском Центре амбулаторной онкологической помощи под наблюдением специалистов.