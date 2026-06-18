Берег и акватория озера Кочкарное в Ольховском районе Волгоградской области истребованы у сельского поселения в государственную собственность. Земельный участок сельхозназначения оказался сформирован на территории береговой полосы и акватории озера, площадь наложения составила более 75 га.

Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, берег озера, который является местом обитания птиц, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, уже был распахан.

– С целью пресечения неблагоприятного антропогенного воздействия на водоем, устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд, – рассказали в природоохранной прокуратуре. – Результаты межевания участка признаны недействительными, он должен быть полностью снят с кадастрового учета.

Земли водного фонда и общего пользования истребованы в собственность государства. Судебный акт является основанием для внесения изменений в ЕГРН.

Фото из архива V102.RU

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